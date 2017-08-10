Цитата: Сергей_я:

если б у меня был выбор, то я б 100 раз подумал, прежде чем купить жилье именно в новостройке.



Но с другой стороны, у меня дом в Рудном например уже разваливается, как то ремонтируют его, крыша к чертям уже..

На Аль Фараби 45, например пока все ровно, но именно этот дом хорошо построен, стены 70 см..