гость Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане» #9







Отправлено: - 13:22 Цитата: 112:



Товарищ Шибаршин думает что товарооборот с Россией только вырос?

Он не просто вырос, он растет с каждым днем.

Но ты будешь всегда против очевидного, так как для тебя это невироятное.

Не укладывается в перевернутом сознании.