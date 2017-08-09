112 Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали... #15





(Пользователи) Сообщений: 5522

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:04 Кстати сейчас многие готовятся ко взлету, к стабилизации..

Не знаю, но правительство вроде бОльшую часть убедило, что хуже по крайней мере не будет, и это его огромная заслуга.

Как оно убеждает не важно, важно что нет паники и панических настроений..