Бывалый Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал #5







Отправлено: - 11:51 Цитата: чего тут разжигать

Следует различать тренд и скачки курса валюты.

А я вкратце напомню, что сначала появилась и долго всеми хомячками пережевывалась статья неких аналлитиков о том, что-де курс скакнет до 420-450.

Прям вот-вот скакнет.

Кто не успеет, тот опоздает.

А потом, если глянуть на информатор КАСЕ, то на фоне тренда на повышение курса доллара, начавшегося в период 24-30 мая, можно увидеть три отличных скачка, сопровождавшихся ростом объема торгов:

- 20-22 июня - рост с 320 до 328 при увеличении объемов на 150-200 млн долларов;

- 03-12 июля - рост с 320 до 326 при незначительном (50-100 млн) увеличении объемов;

- 02-03 августа - рост на +5,80 при увеличении объемов на 300-350 млн долларов.

Первые два - это была тренировка, разминка лопатников и моральная подготовка хомячков к тому, что по зову горна они должны массово побежать в обменники и начать лихорадочно скупать валюту на все имеющиеся тенгушки.

Так что же происходит? Кому и зачем нужны были эти три скачка?

А происходит выдаивание безмозглых.

Умные дядьки, играющие на нашем валютном рынке, во времена спокойного рынка скупают валюту, запасаясь ею.

А потом учиняют "караул" и сбагривают эту валюту хомячкам по резко взлетевшему курсу.

К примеру при последнем скачке эти дядки за один только день заработали 350*5,8=2 млрд 30 млн тенге, сбагрив хомячкам дополнительные 350 лямов баксов по цене, одномоментно взлетевшей на 5,8 тенге.

А итого за это лето они заработали чуть более 10 ярдов тенге таким образом.

Из ваших, хомячки, карманов...