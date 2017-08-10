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§ NG.kz
Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее, на стыке июля и августа, ослабление тенге уже никто никак особенно не называл. Ни таргетированием, ни коррекцией курса, ни тем более девальвацией. Хотя качнулась наша денежка основательно. По данным ТОО «ФКФ «Контанго», которые собирает данные большинства обменников Костаная, курс покупки с минимальных 327,57 тенге вырос до максимальных 343 за $1. Это за четыре дня - с 31 июля по 3 августа. Вопрос вопросов - что бедный тенге подшибло?
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§ 112
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему было 340 так и осталось, даже понизилось..
Какой ажиотаж то?
Мне кажется автор умело жоглирует и в том числе..
Ничего не случилось, как я и предсказывал несколько лет назад, так пока и идет, доллар 340..
Профайл

§ 112
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
112


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Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю, это как со 180ти шарахнули сперва 210 и через день по моему 350..
Тут надо и нужно говорить.
Но что говорить о том что 340 ожидаемо, ведь пробивали верхний уровень, не знаю какой, но под 360 точно и?
340 нормально и цены никто не корректирует в супермаркетах, да, скидки иожет быть попридержат кое на что, но на ценах и тд и тп вообще не отразится..
340 уже давно в них заложено..
Профайл

эксперд
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 10.08.17 - 10:56
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 10.08.17 - 11:43
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 10.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чего тут разжигать

Следует различать тренд и скачки курса валюты.
А я вкратце напомню, что сначала появилась и долго всеми хомячками пережевывалась статья неких аналлитиков о том, что-де курс скакнет до 420-450.
Прям вот-вот скакнет.
Кто не успеет, тот опоздает.
А потом, если глянуть на информатор КАСЕ, то на фоне тренда на повышение курса доллара, начавшегося в период 24-30 мая, можно увидеть три отличных скачка, сопровождавшихся ростом объема торгов:
- 20-22 июня - рост с 320 до 328 при увеличении объемов на 150-200 млн долларов;
- 03-12 июля - рост с 320 до 326 при незначительном (50-100 млн) увеличении объемов;
- 02-03 августа - рост на +5,80 при увеличении объемов на 300-350 млн долларов.
Первые два - это была тренировка, разминка лопатников и моральная подготовка хомячков к тому, что по зову горна они должны массово побежать в обменники и начать лихорадочно скупать валюту на все имеющиеся тенгушки.
Так что же происходит? Кому и зачем нужны были эти три скачка?
А происходит выдаивание безмозглых.
Умные дядьки, играющие на нашем валютном рынке, во времена спокойного рынка скупают валюту, запасаясь ею.
А потом учиняют "караул" и сбагривают эту валюту хомячкам по резко взлетевшему курсу.
К примеру при последнем скачке эти дядки за один только день заработали 350*5,8=2 млрд 30 млн тенге, сбагрив хомячкам дополнительные 350 лямов баксов по цене, одномоментно взлетевшей на 5,8 тенге.
А итого за это лето они заработали чуть более 10 ярдов тенге таким образом.
Из ваших, хомячки, карманов...
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