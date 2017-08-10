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§ NG.kz
До конца недели в Костанайской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг, 10 августа, в Костанайской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы ночью и утром туман, усиление северного ветра до 9-14 м/сек, местами до 15-20 м/сек.
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аргентинец
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются...




Отправлено: 10.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
большая _опа приходит нынешнему урожаю, почти середина августа, уже хлеб должен звенеть а он стоит зеленый. 3 класса можно не ждать. Дай бог хорошую погоду крестьянам хоть убрать, а иначе труба всем.А весной на агросовещаниях стращали засухой 98 года, мол оставляйте больше паров....уже 5 ую обработку ведут, сорнях как на дрожжах прет, солярка золотая летит
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