аргентинец Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются... #1







Отправлено: - 11:39 большая _опа приходит нынешнему урожаю, почти середина августа, уже хлеб должен звенеть а он стоит зеленый. 3 класса можно не ждать. Дай бог хорошую погоду крестьянам хоть убрать, а иначе труба всем.А весной на агросовещаниях стращали засухой 98 года, мол оставляйте больше паров....уже 5 ую обработку ведут, сорнях как на дрожжах прет, солярка золотая летит