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§ NG.kz
В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не опаздывать на вызов к пациенту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева на пресс-конференции в Правительстве рассказала, что предпринимают в ведомстве для улучшения работы станций скорой помощи.
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* Сергей_я
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проще по-моему платно сделать скорую. Хочешь быстро, плати. Просто иногда так срочно нужно, что не жалко ни 2 ни 5 тысяч. Лишь бы приехали побыстрее...
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5555
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написано не понятно как. Если прямая речь то учится нужно господину чиновнику и готовится заранее к конференции. Если писал журналист со слов то 2. Поймет только тот кто в системе скорых работал. Для остальных китайская грамота.

5555
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще лучше бы научили людей вызывать скорую. Хотя бы через СМИ. Чтобы экономить время и правильно сортировать вызовы.

хмм
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а есть ли столько авто при поликлиниках??? Что за бред? Да и они все равно должны выезжать тогда и не по району приписки своего ГУ ведь количество хроников неравномерно по районам.

§ лимон
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Проще по-моему платно сделать скорую. Хочешь быстро, плати. Просто иногда так срочно нужно, что не жалко ни 2 ни 5 тысяч. Лишь бы приехали побыстрее...

тогда и полицию с пожарными на сдельную перевести не забудьте, че уж там
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кустанаец
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Проще по-моему платно сделать скорую. Хочешь быстро, плати. Просто иногда так срочно нужно, что не жалко ни 2 ни 5 тысяч.


ты вроде как на сьемной хате живешь.
а размах мыслей как у всем обеспеченного.
туда сюда 5 тысяч- мелочь..

§ Доктор СИЗО
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3702
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 09.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Пока вы будете разбираться, к какой категории относится больной....он и копыта отбросит...да и телефон скорй будет все время занят....вы что специально дураков наверх отбираете?
-а на вид приличная женщина.....глупости говорит....
-вчера напоролся на такую министерскую глупость....решил посмотреть по интернету - пришла на карточку моя пенсия или нет.... зашел на сайт халик банка.... ввел логин и пароль.....включилась угадайка.... 8 деревьев....кто клен, кто ольха.... кто дуб и лиственница... завалил экзамен... вторая попытка....западные знаки ....угадать какой из них знак, а который цепляется ниже знака.... завалил.... 3 картинка - Берлин или Мюнхен.... угадать где витрина, а где стеклянный витраж.... провалил.....вход заблокировался....все...пенсионер остался на ночь голодным....я спросил прямо.....вы Елбасы тоже загадки присылаете....когда он у вас что нибудь спросит.... там описались со страху и положили трубку....
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* Сергей_я
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
а размах мыслей как у всем обеспеченного.
туда сюда 5 тысяч- мелочь..

были случаи когда 5 тысяч было бы не жалко в данный момент. Даже для квартиросъемщика.
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Чумой
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага! я живу в кжби а перекреплен к поликлиники на кск! кто ближе находиться!

§ Victor Yang
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чумой:
перекреплен к поликлиники на кск

Судя по выбору поликлиники, ты экстремал.
Ну и СМП совсем не имеет отношения к поликлиник.
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Странноватый
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...




Отправлено: 09.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Дебилизм, это определенная степень умственной отсталости?, ну так вот...

§ сайлау курманов
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
грех жаловаться на скорую , хорошо работают , помнится за лето два раза вызывали , когда менты передрались у меня в коттедже и когда тетка из прокурорских перепила и упала , думали обморок , оказалось другое , даже неловко как то было , ее подруги отругали меня что не оказалось под рукой нашатырки , хотя в аптечках у любого водилы оно должно быть
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* Затоболец
Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 10.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки будут принимать вызовы, – сообщила Лязат Актаева.


А прикрепляться можно в любую поликлинику города, может быть так, что поликлиника будет находится далеко от места нахождения больного.

Зачем они нужны? лучше их открыть в больницах, от поликлиники толку нет, все равно отвезут в больницу.

Эти модернизации в здравоохранении не работают. Когда-то в послании Президента РК сообщалось, что будут семейные врачи, и где они? Врач общей практики? который может лечить взрослых и детей?
А в этом году обратно возрождают педиатрию.

Вечные эти модернизации, то в МВД, то в Минздраве, то куча изменении в названии учреждении, когда же все устаканится :-)
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