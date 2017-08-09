Затоболец Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не... #13





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Регистрация: 03.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 11:32 Цитата:

при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки будут принимать вызовы, – сообщила Лязат Актаева.





А прикрепляться можно в любую поликлинику города, может быть так, что поликлиника будет находится далеко от места нахождения больного.



Зачем они нужны? лучше их открыть в больницах, от поликлиники толку нет, все равно отвезут в больницу.



Эти модернизации в здравоохранении не работают. Когда-то в послании Президента РК сообщалось, что будут семейные врачи, и где они? Врач общей практики? который может лечить взрослых и детей?

А в этом году обратно возрождают педиатрию.



Вечные эти модернизации, то в МВД, то в Минздраве, то куча изменении в названии учреждении, когда же все устаканится