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§ NG.kz
И снести «Набережные Челны»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начнем с улыбкой: история не припомнит, чтобы когда-нибудь депутаты областного маслихата, собравшись вместе, столь пристально разглядывали рулон туалетной бумаги. Все потому, что производится этот товар в Костанайской области. Директор ТОО «Тriera KZ» Игорь ПИРОГ сказал, что в следующий раз постарается показать бумажные полотенца собственного производства. Дело было 8 августа. Члены рабочей группы облмаслихата на выезде готовились к очередной сессии.
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§ bgb
Re: И снести «Набережные Челны»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.08.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то купил костанайскую туалетную бумагу для испытания.
зарекся: качества нет никакого. выкинул полрулона.
Профайл

1
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:24
Комментарий удален модератором.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:30
Комментарий удален модератором.

КАЗТАГ
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:50
Комментарий удален модератором.

Сам видел
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 08:08
Комментарий удален модератором.

Рейтер
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 08:18
Комментарий удален модератором.

3123ё
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господин директор триерры, что бы вытеснить набережные челны вам надо очень хорошо поработать над рецептурой своей бумаги, а то она как жвачка тянется. Я бы и брал бы вашу да не очень удобна в использовании

Все просто
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не будет ли проблем с сырьем.
Цитата:
Ну а если говорить о сырьевом обеспечении, то именно ТОО как конечному переработчику-утилизатору вторичного сырья имеют право сдавать макулатуру юридические лица.
Насмешил. Если говорить серьезно, то сырьевая база отсутствует.
Макулатурой, Набережные Челны не сметешь.

§ Добринцофф
Re: И снести «Набережные Челны»...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беру её на продажу,народ покупает понемногу.
Для сэбэ взял чё-то не понравилось,хотя бумага не плохая,вытеснит челны или нет не знаю,но думаю своего покупателя найдёт.
Кстати по поводу макулатуры.
«Тriera KZ» закупает её и почём?
Есть ли у них вывоз макулатуры?

[Исправлено: Добринцофф, 10.08.2017 - 11:09]
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§ Обликоморале
Re: И снести «Набережные Челны»...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3399
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже улыбнуло, снести НБ с рынка.
Тут уж реально, вопрос не только в цене, но и в качестве.
Хотя я за нашего производителя, только обеими руками за.
Удачи.
" Москва тоже не сразу строилась " (с)
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* 74
Re: И снести «Набережные Челны»...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4185
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подделка туалетной бумаги КБК стала экспонатом в музее Челябинска

Контрафактная туалетная бумага Набережночелнинского КБК стала экспонатом музея подделок в Челябинске. Коллекцию собрали патентные поверенные, витриной пока служат компьютерные мониторы, где показывают фото товаров.

Образцы «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» поступали на экспертизу из Оренбурга, Красноярска, Орска, Самары и других городов России. Подделывают эту бумагу и в Челябинске, причем южноуральские производители, по словам патентных поверенных, делают это качественнее других, сообщает пресс-служба предприятия.

Экспонаты патентные поверенные собирают уже 17 лет. Бумага стала предметом проверок в делах о защите интеллектуальной собственности. Когда накопилось более сотни примеров товаров, которые полностью или частично копируют брендовую продукцию, специалисты решили открыть музей. Среди экспонатов – поддельные игрушки, пельмени, макароны, мука и другое. В будущем планируется выставить их в онлайн-музее контрафакта для широкой общественности.

С подобной ситуацией Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова сталкивается не первый год, но особенность нынешнего случая в том, что производители поддельной туалетной бумаги пришли в город, где работает сам комбинат.

«С начала марта участились звонки от потребителей, которые рассказывают, что в торговой сети нашего города появилась туалетная бумага, напоминающая с виду продукцию КБК, но по качеству значительно ей уступающая, - прокомментировал ситуацию коммерческий директор Набережночелнинского КБК Евгений Залогин. – Мы сделали контрольную закупку и выяснили, что данная туалетная бумага произведена компанией «Лорд Компани» в Новосибирске. На первый взгляд, дизайн упаковки очень похож на наш, но при более детальном рассмотрении видно, что эта бумага не является продукцией КБК».

Начальник юридического отдела КБК Сергей Шипицын рассказал, что комбинат уже подал заявление в УФАС по Новосибирской области, а также направил производителю предупреждение. Если компания в установленный срок не прекратит производство этой туалетной бумаги, юристы комбината обратятся в правоохранительные органы.

Имейте в виду, что рулончик, произведенный на КБК, имеет естественный цвет волокна и отверстие от штифта посередине рулона. У поддельной продукции отверстия нет, цвет более темный, качество заметно хуже. И еще: метраж «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» 52 метра, а новосибирской – 40.

Набережночелнинский КБК им. С. П. Титова советует челнинцам внимательно относиться к выбору туалетной бумаги и не путать продукцию комбината с подделкой.
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гость
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Рынок безалкогольных напитков очень конкурентный.///

я лично давно перешел на наш
национальный напиток- КОМПОТ называется.
без всякой химии, сам регулируешь состав продукта.
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