3123ё Re: И снести «Набережные Челны»... #7







Отправлено: - 09:33 господин директор триерры, что бы вытеснить набережные челны вам надо очень хорошо поработать над рецептурой своей бумаги, а то она как жвачка тянется. Я бы и брал бы вашу да не очень удобна в использовании