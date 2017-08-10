сайлау курманов Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2047

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:13 что то давно перестал я верить этим прогнозам и анализам всяких экспертов , когда в руках есть печатная машинка и спящий парламент , чиновники особо не утруждают себя заботами о валютных курсах и коридорах , когда пропасть между обычным народом и властью огроменая