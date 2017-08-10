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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоило тенге чуть качнуться в сторону от застолбившегося к началу 2017 года валютного курса и народ защелкал калькуляторами. Одни подсчитывают потери, другие - упавшие с неба доходы. И все в волнении: что будет дальше?
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Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»




Отправлено: 10.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признание Нацбанка: Казахстан в санкционной ловушке России». Да неужто?********
-А почему мы так сильно ОБКАКАЛИСЬ???????"
-"Да у соседа собака громко гавкнула!" :lol: :lol: :lol: :lol:

nik58
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»




Отправлено: 10.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не фиктивный ли подъем то ?

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то давно перестал я верить этим прогнозам и анализам всяких экспертов , когда в руках есть печатная машинка и спящий парламент , чиновники особо не утруждают себя заботами о валютных курсах и коридорах , когда пропасть между обычным народом и властью огроменая
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