Цитата: эксперд:

она то как раз и начинает подниматься с помощью мирового сообществаЦитата:

Тебе сколько лет мальчик? Кто тебе даст подняться? В Евросоюзе все бес прописки и на педаль давят только три страны. А вот Казахстан ассимилируется с Европой на равных правах? Таких за баней очень много. Цитата: эксперд:

мы и должны вести диалог со всеми странами и народами и не замыкаться как наши соседи в своей скорлупе и тихо умирать.



Так давай начинай, с кем первым - со странами Африки? Так ты же скажешь: мы хотим сотрудничать с Европой, причем на равных. А ты видел, какие равные партнерские отношения со странами Восточной Европы? Закройте рот, смотрите на нас, и делайте как вам скажут. Где венгерская продукция "Глобус"(кстати отличного качества), а где чешский и венгерский автопром, яблоки польские - кому нужны? А Украина: весь лес скуплен на корню, дожились - чернозем продают, а дальше что? Ну ответь - что дальше то. А ты мечтатель, очки то сними.