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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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эксперд
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Наши то эксперды, тоже такой рай Казахстану хотят. По сути они и есть самые настоящие сепаратисты.

скажу по секрету, хотим быть с Америкой.

эксперд
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это вы им постоянно кланяетесь. Хотите нам тут Ирак, Ливию и Сирию устроить?

вы это о ком дорогой? Цитата:
Директор Пляжа:
Украинское обнищание и развал эконимики их в конец вам нравится

она то как раз и начинает подниматься с помощью мирового сообществаЦитата:
Директор Пляжа:
мутите воду и разжигаете межнациональные разговоры.

мы и должны вести диалог со всеми странами и народами и не замыкаться как наши соседи в своей скорлупе и тихо умирать.

Гражданин мира
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 10.08.17 - 05:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно особо "упоротых " читать.
Они в каждом посте своем паляться.
Им люди факты, вопросы, на которые у них ответа нету.
Такую чушь пишут.
Эксперд и его клоны в открытую пишут, что хотят у нас ближневосточно-украинский вариант голода, нищеты, войн.
112 ездил огурцы и др. овощи скупать в Викторовке, что бы потом их перепродать, бизнесмен же. И по пути приврать о баснословных зароботках, там где работы по сути нет совсем.

Все просто
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 10.08.17 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперд:
она то как раз и начинает подниматься с помощью мирового сообществаЦитата:

Тебе сколько лет мальчик? Кто тебе даст подняться? В Евросоюзе все бес прописки и на педаль давят только три страны. А вот Казахстан ассимилируется с Европой на равных правах? Таких за баней очень много. Цитата:
эксперд:
мы и должны вести диалог со всеми странами и народами и не замыкаться как наши соседи в своей скорлупе и тихо умирать.

Так давай начинай, с кем первым - со странами Африки? Так ты же скажешь: мы хотим сотрудничать с Европой, причем на равных. А ты видел, какие равные партнерские отношения со странами Восточной Европы? Закройте рот, смотрите на нас, и делайте как вам скажут. Где венгерская продукция "Глобус"(кстати отличного качества), а где чешский и венгерский автопром, яблоки польские - кому нужны? А Украина: весь лес скуплен на корню, дожились - чернозем продают, а дальше что? Ну ответь - что дальше то. А ты мечтатель, очки то сними.

111
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 10.08.17 - 09:37
Комментарий удален модератором.

Алтынкутакбай
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 10.08.17 - 09:42
Комментарий удален модератором.

11111
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 10.08.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Поэтому рубль изменился неделю назад примерно на один рубль, у нас скачок был в два раза больше – примерно 10-11 тенге.******

Господа !! санкции ковбоев на ТС и казахию,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!!! А Россия положила БОЛЬШОЙ РУССКИЙ БОЛТ с гайкой в зубы рыжему трампу !!!!
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