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§ NG.kz
Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям почти полмиллиарда тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пять субъектов естественных монополий Костанайской области в этом году должны будут вернуть потребителям своих услуг 453 907 129 тенге. Эта цифра в несколько раз превышает аналогичные суммы возвратов в 2016-м и 2015 годах.
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Re: Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям...




Отправлено: 09.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну с настоящим руководством Костанай-Су, хорошо хоть еще вода из крана течет и унитаз смывает))))) только на нескольких людях из прежней команды все еще держится

§ сайлау курманов
Re: Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на первый объект со счетчиком начислили 132 тыс , а на второй 678 тыс , площадя одинаковы , даже не знаю что и думать , в акте-сверки корректировку на четыре тысяч сделали и всего-лишь
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кустанаец 1
Re: Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям...




Отправлено: 09.08.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы такой без процентный кредит получить на целый год.... А то в банках кредиты золотые и тех не взять

гость
Re: Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям...




Отправлено: 10.08.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет не склеивается у меня.
Инвестиционные программы финансируются кем-то (до строительства денег с населения брать незачем). Почему этим это разрешили?

фото
Re: Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям...




Отправлено: 10.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото антимонопольщиков очень красноречиво... а что мы хотели от них
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