NG.kz Пять монополистов Костанайской области вернут потребителям почти полмиллиарда тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:56 Пять субъектов естественных монополий Костанайской области в этом году должны будут вернуть потребителям своих услуг 453 907 129 тенге. Эта цифра в несколько раз превышает аналогичные суммы возвратов в 2016-м и 2015 годах.

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