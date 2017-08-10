/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ И снести «Набережные Челны»...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
И снести «Набережные Челны»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начнем с улыбкой: история не припомнит, чтобы когда-нибудь депутаты областного маслихата, собравшись вместе, столь пристально разглядывали рулон туалетной бумаги. Все потому, что производится этот товар в Костанайской области. Директор ТОО «Тriera KZ» Игорь ПИРОГ сказал, что в следующий раз постарается показать бумажные полотенца собственного производства. Дело было 8 августа. Члены рабочей группы облмаслихата на выезде готовились к очередной сессии.
Читать статью

§ bgb
Re: И снести «Набережные Челны»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.08.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то купил костанайскую туалетную бумагу для испытания.
зарекся: качества нет никакого. выкинул полрулона.
Профайл

1
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:24
Комментарий удален модератором.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:30
Комментарий удален модератором.

КАЗТАГ
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 07:50
Комментарий удален модератором.

Сам видел
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 08:08
Комментарий удален модератором.

Рейтер
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 08:18
Комментарий удален модератором.

3123ё
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господин директор триерры, что бы вытеснить набережные челны вам надо очень хорошо поработать над рецептурой своей бумаги, а то она как жвачка тянется. Я бы и брал бы вашу да не очень удобна в использовании

Все просто
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 10.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не будет ли проблем с сырьем.
Цитата:
Ну а если говорить о сырьевом обеспечении, то именно ТОО как конечному переработчику-утилизатору вторичного сырья имеют право сдавать макулатуру юридические лица.
Насмешил. Если говорить серьезно, то сырьевая база отсутствует.
Макулатурой, Набережные Челны не сметешь.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 192
Пользователей: 0
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх