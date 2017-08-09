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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой стандартный деревенский дом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандартная деревенская кухня, сразу себя вспомнил..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так я побывал в деревне..
Чай с салом откушивал..
Кстати в одном доме интернет ловит, в другом на этой же улице нет, дома рядом практически..
Еще есть собаки, утята, плохо вышли, стер..
Люди живут, люди там не озлоблены как гаратские, почему так, не знаю..
Гаратские с выпендросами какими то..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, чето Марик рекорды бить начинаешь или как? Очень злободневно было или просто эмоции просто поперли?))))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Да, чето Марик рекорды бить начинаешь или как? Очень злободневно было или просто эмоции просто попер

Никаких эмоций.
Ну и не злободневно..
Иногда эта тема вновь всплывает и опять откладывается на неопределенное время..
Касаемо некоторых тактических разногласий, на которые все равно когда то придется обратить внимание думаю..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2971
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим чтения за эту красную речь тебе пора включать.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Режим чтения за эту красную речь тебе пора включать.


О чём ты?!
Мереке Заканович не читатель, Мереке Заканович - писатель.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:22
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2971
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.08.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мереке Заканович - писатель.


Сегодня у писарчука был красный кризис :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1106
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.17 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.08.17 - 05:37
Комментарий проходит проверку.

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова здравствуйте ?
Шо тут ?
Кто посмел моего оппонента обидеть, что его так вывело на эмоции ?
Лиля, солнце мое, а может не надо в читающие ?
Зачем так жестоко ? На моей памяти тока помню так с Доцентом было, серые и однодневки не в счет.
Простим его госпада , да ?)
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а у тебя что, плантация своя в Викторовке ?
Кстати, насчет тырнета, в городе особливо в КЖБИ такая же байга местами.
У одной знакомой, вообще в квартире, в одной комнате напрочь не ловит..не мобильный не вай-фай раздачу билайновскую. Есть подозрение, что это инопланетяне, в каких то своих целях, отдельные участки земли глушат. 8-)
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Петруша он такой, ога , веселый чел.
Вчера прочитал, шо Украина, разорвала военное сотрудничество с Россией. Вот не вкурю не разу, а как они могли сотрудничать с агрессором ? :-)
PS : Кста, это, ты уж извини за вспыльчивость и шо там наговорил в пылу. Самому аж неприятно до сих пор и не отпускает. ;-)
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