Цитата: Алиса:



Да, чето Марик рекорды бить начинаешь или как? Очень злободневно было или просто эмоции просто попер

Никаких эмоций.

Ну и не злободневно..

Иногда эта тема вновь всплывает и опять откладывается на неопределенное время..

Касаемо некоторых тактических разногласий, на которые все равно когда то придется обратить внимание думаю..