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§ NG.kz
Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объем торгов снизился. Возросла волатильность тенге ко всем торгуемым на KASE инвалютам. Наибольшее номинальное снижение курса тенге наблюдалось к евро - 4,4 процента, юаню - 2,5 процента. Основными курсообразующими факторами стали укрепление евро к доллару. Ослабление рубля вызвано с готовившимися Россией санкциями и рост цены на нефть на мировых рынках, который смягчил в июле влияние санкций против РФ
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§ 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сейчас многие готовятся ко взлету, к стабилизации..
Не знаю, но правительство вроде бОльшую часть убедило, что хуже по крайней мере не будет, и это его огромная заслуга.
Как оно убеждает не важно, важно что нет паники и панических настроений..
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