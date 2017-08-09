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Куратор темы: drakon
* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
их так и не узнаю,жаль...

А и не надо лучше.
Это касается только меня и администрации, наших с ними отношений..
Некоторые рабочие моменты..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А и не надо лучше.

Марик,ты про что?
Я про рецепты... :lol:
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я про рецепты.

Там как раз про рецепты.
Но другого немного плана.
Иногда нужно протаскивать и свои рецепты кое куда, пройдет, спасибо, не пройдет, ждешь терпеливо следующего раза..
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2970
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это касается только меня и администрации, наших с ними отношений..
Некоторые рабочие моменты..


Ты не бузи в эфире,сходи в редакцию и там возмущайся!
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты не бузи в эфире,сходи в редакцию и там возмущайся!

А кто там бузил?
Если только ты, которая не знает с кем поскандалить.
У меня все по честному, я говорю, они стирают по моей просьбе..
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2970
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.08.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
меня все по честному, я говорю, они стирают по моей просьбе..

Ясно, твоя идиотическая(а это именно так называется, когда чел с первого раза не понимает,и всё пишет свою хрень)персона привлекает к себе внимание таким образом.
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* 112
Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:13
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