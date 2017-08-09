Цитата: Алиса2607:

Я почти поверила тенге🤔 и вот опять они кинули держателей тен

Да ничего они не кинули..

Там же вроде проброс пробивка 350ти была с коррекцией на 356.

Этого и нужно было держаться.

То что коррекция пошла вниз, еще ничего не означало.

После таких хаявлений обязательно в этом году попробуют пробить уровень 375.

Опять же с откатом скорее всего назад и под новый год уже пойдет игра спекулянтов до 420ти, попробуют пробить.

Так что если до 390 пробьют и откат на 370, то когда то скоро и будет 390.

Так что тут именно все по честному считаю..