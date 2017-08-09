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≡ Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объем торгов снизился. Возросла волатильность тенге ко всем торгуемым на KASE инвалютам. Наибольшее номинальное снижение курса тенге наблюдалось к евро - 4,4 процента, юаню - 2,5 процента. Основными курсообразующими факторами стали укрепление евро к доллару. Ослабление рубля вызвано с готовившимися Россией санкциями и рост цены на нефть на мировых рынках, который смягчил в июле влияние санкций против РФ
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§ 74
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ну сми оказывается воду мутять.. а где великий комбинат.. тьфу мудрец экономический.. ну тот который все говорит на мази у него??
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707
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ну ну сми оказывается воду мутять..

Я тоже не вижу вины СМИ. Курс рубля на московской бирже доходил до 60,8 х 5,5 = 334 тенге за доллар. В обменниках его естественно продавали дороже. От тенге ничего хорошего ждать не нужно. Думаю к концу года опять будет колбасить т.к. доходы от нефти не растут, зарплаты повышают только гос. служащим, цены растут и государство еще пытается обобрать народ европейскими штрафами и поборами в виде налога на медицину.

123
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто. Власть зарабатывает на своем же народе. Все эти эксперты на хабаре и ктк,ну аж противно. Скупили по 310,а через месяц продали по 340. И зачем еще что -то придумывать?

§ Добринцофф
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5362
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Все просто. Власть зарабатывает на своем же народе. Все эти эксперты на хабаре и ктк,ну аж противно. Скупили по 310,а через месяц продали по 340. И зачем еще что -то придумывать?

Кто или что мешает вам ,скупить по 310 и продать по 340?
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Володя
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас снова начали расти валютные депозиты после снижения доходной ставки с 14%до 11.5 % и народу все пытаються до нести что все хорошо все отлично, а в переди ожидается покупка Карзкомерц банка банком Халык т.е сумма обговорена документы готовится сумма соответственно в тенге и это о чем говорит банк ведь под контрольный государством ,А точнее первых лиц страны соответственно деньги я думаю врят ли они хранят в тенге и выгодно будет курс наших тюбетеек опустить ,а там свои выводы делайте сами.

* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про свопы все верно.
В феврале перед этим было именно это..
Потому я тогда купил пару тысяч баксов..
Но тогда Союза не было, наличка всегда была..
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Читатель 1
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа банки в любом случае с плюсом (они-то брали на перепродажу), это .... попали, которые доллары покупали в "припадке истерики"

* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Скупили по 310,а через месяц продали по 340. И зачем еще что -то придумывать?

В мае заметь, я всем тут предлагал и советовал скупить по 307.
Как и раннее немного перед таможенным союзом по 180..
По тихому ко мне многие прислушались..
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§ Алиса2607
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
Алиса2607


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 09.08.17
Отправлено: 09.08.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас что думаете на счет курса? Будет еще рост валюты? Я почти поверила тенге🤔 и вот опять они кинули держателей тенге
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* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса2607:
Я почти поверила тенге🤔 и вот опять они кинули держателей тен

Да ничего они не кинули..
Там же вроде проброс пробивка 350ти была с коррекцией на 356.
Этого и нужно было держаться.
То что коррекция пошла вниз, еще ничего не означало.
После таких хаявлений обязательно в этом году попробуют пробить уровень 375.
Опять же с откатом скорее всего назад и под новый год уже пойдет игра спекулянтов до 420ти, попробуют пробить.
Так что если до 390 пробьют и откат на 370, то когда то скоро и будет 390.
Так что тут именно все по честному считаю..
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* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто доллары можно было додержать.
Но опять же это сделали самые умные, кто сейчас скупает коммерческую недвижимость по центру за какие то несчастные полторы тысячи за квадрат..
А то и по 1200..
У нас из под носа улетел магазин за 125 штук бакинскими, самый центр. 100 квадратов..
Хотя я опять же советовпл его не брать и подождать до 110ти, ан нет, кто то не выдержал..
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123
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для добринцова,а я что родственник или особа приблиближенная к императору? Откуда я узнаю когда они опустят или поднимут тенге? Это знает только круг особых людей.

* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати неплохо было бы недвижимость приобрести, если тенге много и думаете что курс скаканет..
Есть масса предложений магазинов в центре, которые состоят в залоге у банков.
Побегать только нужно.
Но и так много продаются.
Разумеется расчет "на завтра".
Центр есть центр, и купить где то магазин у дома, само то..
Иногда думаю и чего это людишки скупают под магазины где то среди и так множества магазинов, то аптеки, то парикмахерские, то собственно магазины, а ведь у некоторых выстреливает..
Просто там пахать нужно реально много первые два года..
Но исходя из того что на 2020й год я лично ожидаю что то положительное, можно и подготовиться..
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* 112
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и про СМИ конечно сказки все это.
Спровоцировали конечно же спекулятны, а у нас это наверно в большей мере как раз банки, которые собственно и заказали некоторым СМИ некоторый ажиотаж, поиграть и пробить уровень, который так сказать пробьется, что в данном случае предпримет нацбанк, ушел ли он насовсем на пару сантиметров или он еще в игре..
В следующий раз пробивая, спекулянты уже будут знать что он предпринимает, какую политику ведет..
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