Людмила Re: Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в... #5







Отправлено: - 21:59 Кто-нибудь объясните, как понимать, что тариф на газ с 1 августа для населения составит 21,881тенге, но в квитанциях давным -давно ведут расчет по 24,50708?