NG.kz Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и 12 августа



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:43 К 46-летию Лисаковска в этом году подготовили тематические дискотеки в стиле рок и dj-фестивалей, состязание акынов, спортивные турниры. В рамках Дня города пройдет чемпионат Казахстана по мотокроссу. Кульминацией праздника станет карнавальное шествие и фейерверк.

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