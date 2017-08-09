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≡ Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и 12 августа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и 12 августа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 46-летию Лисаковска в этом году подготовили тематические дискотеки в стиле рок и dj-фестивалей, состязание акынов, спортивные турниры. В рамках Дня города пройдет чемпионат Казахстана по мотокроссу. Кульминацией праздника станет карнавальное шествие и фейерверк.
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§ Карим нурахметов
Re: Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и...
Карим нурахметов


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 08.08.17
Отправлено: 09.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то бои без правил опасения вызывают :-x
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§ шолом рубашкин
Re: Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 09.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спиртного побольше и бои без правил сами собой организуются
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§ сайлау курманов
Re: Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто же из звезд на этот раз к ним пожалуют , к нам в рудный кажись 29-го едет анечка лорак
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Местный
Re: Основные мероприятия ко дню рождения Лисаковска пройдут 11 и...




Отправлено: 09.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто же из звезд на этот раз к ним пожалуют


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