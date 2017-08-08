Цитата: Директор Пляжа:

Не забывайте, что мы сами страна бензоколонка, у которой к тому же большинство углеводородов и недр, на откуп иностранцам отданы. Нет своего производства. С\х хозяйство так себе, особой роли в мировой экономике тоже не играет

так мы ведь и не пыжимся стать империей или изображать из себя сверх державу мы рядовое государство, просто им то же надо будет выкинуть амбиции, забыть кем они были, когда то и стать в общий строй нужно констатировать факт что возрождение империи не состоялось и успокоится и не надо мистики, что придет Владимир и начнет собирание земель, был уже в нашей общей истории Хан Тохтамыш который хотел возродить Золотую Орду, чем это кончилось сами знаете, ни его ни Золотой орды не осталось, кстати там то же простой народ жил бедно, хотя Орда была богатой, потому как всегда хотели быть империей от моря до моря.