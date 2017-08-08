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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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§ Victor Yang
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9003
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Suicide:
мне одному интересно кому это все достанется? все раздадим, деньги в карман, алга Казахстан? Только вот в чей карман

Глуп ты. Почитай, из чего формируется бюджет, какие деньги тратятся на гос.заказы и куда идут потом. Дорогая нефть - в бюджете есть деньги - есть гос.заказы-есть работа. А если заказов много, а рабочей силы мало - её стоимость увеличивается. Зарплаты больше - больше траты, больше траты - больше зарплаты у сферы услуг и торговли. Так и крутятся деньги в государстве. Чисто математически, при одинаковом уровне коррупции, он взаимосокращается, т.е., всё равно народу достаётся больше при высокой цене на нефть, нежели при низкой.
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Все просто
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я говорю, что в кратко- и среднесрочной перспективе они вредят своему же бизнесу, пусть даже и 1%.

Да там далеко не процент, там дело то в другом. Пиндосы просто хотят как всегда и рыбку съесть и на каркалыку, не сесть. Так не бывает. Все углеводороды с которыми они хотят зайти в Европу, по цене на порядок выше чем Российские. Соответственно и рентабельность, и конткурентноспособность товара меняются. Почему Сирию размотали, потому что Асад не разрешал транзит нефти и газа. Это как пример, оиндосовской демократии, " Мы страна с благими намерениями, но с кулаками". Тьфу, противно.

Все просто
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
от российских двигателей они отказываются, космические программы у них - вообще зашибись

Как они могут отказаться, если альтернативы нет. Цитата:
bgb:
по российскому тв показывали, что американцам продали кучу двигателей, потом оттуда пришлось часть ремонтировать. а то,что осталось - вообще браком оказалось...

Двигатели для пиндосов выпускают "Пермские моторы" г. Пермь, и созданы они, если память не изменяет в 80 -х годах. Лучше и качественней, еще никто не придумал.

Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поцреоты, ну что вы так кипятитесь ?
Уже пар валит аж по окраинам Кустаная.
Не забывайте, что мы сами страна бензоколонка, у которой к тому же большинство углеводородов и недр, на откуп иностранцам отданы. Нет своего производства. С\х хозяйство так себе, особой роли в мировой экономике тоже не играет. Купи продай и сферы услуг составляют львиную долю экономики. И как после этого не зависить от кого то ? Вы сами себя в такую позу поставили и видимо надолго. И нечего теперь на кого то пенять.

Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пиндосы просто хотят как всегда и рыбку съесть и на каркалыку, не сесть.

С Украиной получилось, продали им угля то, по цене в два раза выше, чем те в России и у Донецка покупали. Сейчас все ляжет это на плечи простого населения, этой зимой станет еще дороже отопление. Наши то эксперды, тоже такой рай Казахстану хотят. По сути они и есть самые настоящие сепаратисты.

эксперд
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Не забывайте, что мы сами страна бензоколонка, у которой к тому же большинство углеводородов и недр, на откуп иностранцам отданы. Нет своего производства. С\х хозяйство так себе, особой роли в мировой экономике тоже не играет

так мы ведь и не пыжимся стать империей или изображать из себя сверх державу мы рядовое государство, просто им то же надо будет выкинуть амбиции, забыть кем они были, когда то и стать в общий строй нужно констатировать факт что возрождение империи не состоялось и успокоится и не надо мистики, что придет Владимир и начнет собирание земель, был уже в нашей общей истории Хан Тохтамыш который хотел возродить Золотую Орду, чем это кончилось сами знаете, ни его ни Золотой орды не осталось, кстати там то же простой народ жил бедно, хотя Орда была богатой, потому как всегда хотели быть империей от моря до моря.

§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5503
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Водитель:
Интересно сколько скотник получает в Казахстане

90 тысяч у меня в Викторовке практически родич получает..
И то их двое по двое суток..
Устраивает ответ?
И не нужно по профессиям то гнать, какая разница где работает, вопрос был в том хуже или лучше живут..
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Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперд:

Вы энто про американцев ?

Ну хоть где то про империю я с вами буду согласен..И то што там 40 млн. человек получают продовольственные карточки вспомните и про 5 млн. жилых трейлеров по стране. А то что творится в некоторых кварталах мегаполисов, даже всемогущим копам не известно. Они туда и заходить бояться.

Водитель
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ДА хватит врать.
Тебе тут уже никто не верит.
90 тысч. , да , знаю, позвонил спецом знакомым оттуда, сейчас правда живут в Рудном, так как в Викторовском работы нету.
Там и 40000 никто з\п не видит, у зоотехника 60000.
Ну ты и лгун.
Если сравнивать по твоему.
то врачи в России однозначно живут лучше наших. Те кто у нас получают по 300000, в России по нашим меркам от 500 до 1 млн. имеют.
Те кто сдает квартиры, вообще не таксуют как ты еще.

эксперд
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну хоть где то про империю я с вами буду согласен..И то што там 40 млн. человек получают продовольственные карточки вспомните и про 5 млн. жилых трейлеров по стране. А то что творится в некоторых кварталах мегаполисов, даже всемогущим копам не известно. Они туда и заходить бояться.

я не понял вы уже и им хотите помочь? да пожалейте вы себя, это вы что собрались 40 миллионов трудоустроить, а 5 миллионов обеспечить жильем? ну вы братцы даете.

злой
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперд:

Технично сливаешься, когда ответить по существу не чего, начинаешь задавать глупые вопросы. Я вообще то казахстанец и не сепаратист, как ты. 45 млн. беженцев принимать не собираюсь. Это вы им постоянно кланяетесь. Хотите нам тут Ирак, Ливию и Сирию устроить?
Украинское обнищание и развал эконимики их в конец вам нравится, мутите воду и разжигаете межнациональные разговоры. А ты вообще случаем не из за бугра тут сидишь? Есть такие подозрения.

§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5503
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Водитель:
позвонил спецом знакомым оттуда, сейчас правда живут в Рудном, так как в Викторовском работы нету.

Где ты позвонил то?
Я сейчас туде детишек еду отвозить..
Эх ты..
80 тысяч доярка у него получает плюс 20 премия..
Дома стоят дороже чем в Рудном.
Это о чем то говорит?
Профайл

сельско
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
80 тысяч доярка у него получает плюс 20 премия..
Дома стоят дороже чем в Рудном.


какой ты подлый врун.
засунь свой язык в одно место.
живу я там. работы нет,
скотники кто работает- 35-40,
и то только летом.

§ 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5503
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сельско:
живу я там. работы

Нет работы алкашам, сразу выкидывают..
Собственно Викторовка сейчас

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