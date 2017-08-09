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§ NG.kz
Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в коридоре инфляции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге, посвященном работе департамента КРЕМиЗК за первые 6 месяцев 2017 года, заместитель руководителя ведомства Нурлан ДЖАЛГАСБАЕВ сообщил, что заявление заместителя директора КТЭК не соответствует действительности.
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рита
Re: Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в...




Отправлено: 09.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи!Когда же будет предел ненасытности монополистов?

Читатель 1
Re: Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в...




Отправлено: 09.08.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, чую с такой "математикой" кто-то разорится, кто-то "без штанов останется"

§ seroff
Re: Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не понял ,а где повышение З.П.?
Профайл

гость
Re: Антимонопольщики намерены удержать тариф ГКП «КТЭК» в...




Отправлено: 09.08.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:

А чем "манагеры" КТЭК кредит отдавать будут.))
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