пэтриот Re: Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю... #2







Отправлено: - 19:21 сайлау курманов

Неправильно ,надо на спине спать и потом лечь на живот ! И тогда ,,пророешь,, Землю и окажешься на другой стороне. А перевернулся с боку на бок - это или вправо или влево ,,рыть,, Землю .



