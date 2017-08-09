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§ NG.kz
Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю насквозь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю насквозь Помните, как в детстве во время игры в песочнице мы хотели «докопать» до противоположного конца Земли.
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§ сайлау курманов
Re: Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда в бессонную ночь всякий бред лезет в голову , перевернешься на другой бок -другой бред лезет и так до утра , наверное не я один такой
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пэтриот
Re: Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю...




Отправлено: 09.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сайлау курманов
Неправильно ,надо на спине спать и потом лечь на живот ! И тогда ,,пророешь,, Землю и окажешься на другой стороне. А перевернулся с боку на бок - это или вправо или влево ,,рыть,, Землю .

:-) :-)

)))
Re: Cоздана карта, показывающая, где вы окажетесь, прорыв Землю...




Отправлено: 09.08.17 - 20:21
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