Володя Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали... #5







Отправлено: - 17:25 Сейчас снова начали расти валютные депозиты после снижения доходной ставки с 14%до 11.5 % и народу все пытаються до нести что все хорошо все отлично, а в переди ожидается покупка Карзкомерц банка банком Халык т.е сумма обговорена документы готовится сумма соответственно в тенге и это о чем говорит банк ведь под контрольный государством ,А точнее первых лиц страны соответственно деньги я думаю врят ли они хранят в тенге и выгодно будет курс наших тюбетеек опустить ,а там свои выводы делайте сами.