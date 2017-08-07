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§ NG.kz
В Лисаковске перевернулся надувной батут
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случилось все это 5 августа на молодежном фестивале «Краски лета».
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гость
Re: В Лисаковске перевернулся надувной батут




Отправлено: 07.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети помогают переворачивать батут, а это ... снимает, видеоблогер - это походу диагноз

§ сайлау курманов
Re: В Лисаковске перевернулся надувной батут
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится где-то читал , какой-то дед купил надувную женщину , а перед использованием не смог найти искомое место, понес обратно , а продавец объясняет , что кукла с открытым ртом и предназначена для других утех , а требуемая стоит дороже , пусть доплатит и поменяем товар. Дед согласился , поменяли покупку , но кто знал , что в самый неподходящий момент обновка возьми и лопни по шву. Дед обратно понес , продавцы покупку со скрипом поменяли на другой
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