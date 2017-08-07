сайлау курманов Re: В Лисаковске перевернулся надувной батут #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2046

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 помнится где-то читал , какой-то дед купил надувную женщину , а перед использованием не смог найти искомое место, понес обратно , а продавец объясняет , что кукла с открытым ртом и предназначена для других утех , а требуемая стоит дороже , пусть доплатит и поменяем товар. Дед согласился , поменяли покупку , но кто знал , что в самый неподходящий момент обновка возьми и лопни по шву. Дед обратно понес , продавцы покупку со скрипом поменяли на другой