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§ NG.kz
Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объем торгов снизился. Возросла волатильность тенге ко всем торгуемым на KASE инвалютам. Наибольшее номинальное снижение курса тенге наблюдалось к евро - 4,4 процента, юаню - 2,5 процента. Основными курсообразующими факторами стали укрепление евро к доллару. Ослабление рубля вызвано с готовившимися Россией санкциями и рост цены на нефть на мировых рынках, который смягчил в июле влияние санкций против РФ
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§ 74
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ну сми оказывается воду мутять.. а где великий комбинат.. тьфу мудрец экономический.. ну тот который все говорит на мази у него??
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707
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ну ну сми оказывается воду мутять..

Я тоже не вижу вины СМИ. Курс рубля на московской бирже доходил до 60,8 х 5,5 = 334 тенге за доллар. В обменниках его естественно продавали дороже. От тенге ничего хорошего ждать не нужно. Думаю к концу года опять будет колбасить т.к. доходы от нефти не растут, зарплаты повышают только гос. служащим, цены растут и государство еще пытается обобрать народ европейскими штрафами и поборами в виде налога на медицину.

123
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто. Власть зарабатывает на своем же народе. Все эти эксперты на хабаре и ктк,ну аж противно. Скупили по 310,а через месяц продали по 340. И зачем еще что -то придумывать?

§ Добринцофф
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5362
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Все просто. Власть зарабатывает на своем же народе. Все эти эксперты на хабаре и ктк,ну аж противно. Скупили по 310,а через месяц продали по 340. И зачем еще что -то придумывать?

Кто или что мешает вам ,скупить по 310 и продать по 340?
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Володя
Re: Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали...




Отправлено: 09.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас снова начали расти валютные депозиты после снижения доходной ставки с 14%до 11.5 % и народу все пытаються до нести что все хорошо все отлично, а в переди ожидается покупка Карзкомерц банка банком Халык т.е сумма обговорена документы готовится сумма соответственно в тенге и это о чем говорит банк ведь под контрольный государством ,А точнее первых лиц страны соответственно деньги я думаю врят ли они хранят в тенге и выгодно будет курс наших тюбетеек опустить ,а там свои выводы делайте сами.

§ 112
Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE
112


(Пользователи)
Сообщений: 5479
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 18:15
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