Доктор СИЗО Re: В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не... #7





(Пользователи) Сообщений: 3702

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:05 -Пока вы будете разбираться, к какой категории относится больной....он и копыта отбросит...да и телефон скорй будет все время занят....вы что специально дураков наверх отбираете?

-а на вид приличная женщина.....глупости говорит....

-вчера напоролся на такую министерскую глупость....решил посмотреть по интернету - пришла на карточку моя пенсия или нет.... зашел на сайт халик банка.... ввел логин и пароль.....включилась угадайка.... 8 деревьев....кто клен, кто ольха.... кто дуб и лиственница... завалил экзамен... вторая попытка....западные знаки ....угадать какой из них знак, а который цепляется ниже знака.... завалил.... 3 картинка - Берлин или Мюнхен.... угадать где витрина, а где стеклянный витраж.... провалил.....вход заблокировался....все...пенсионер остался на ночь голодным....я спросил прямо.....вы Елбасы тоже загадки присылаете....когда он у вас что нибудь спросит.... там описались со страху и положили трубку....