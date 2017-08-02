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§ 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5473
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Купи одеколон Консул -это твоё.

Странно что ты только в тройном одеколоне разбираешься..
Я вообще не слышал такого названия..
Ты сюда Аскарблять пришла или поговорить о том о чем в статье попросили?
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Странно что ты только в тройном одеколоне разбираешься..
Я вообще не слышал такого названия..
Ты сюда Аскарблять пришла или поговорить о том о чем в статье попросили?

Тады корректно объясню
Пониманешь ли 112,
консул предложила потому как парфюмы из линеек масс-маркета,люкс и селективных это не твоя цивилизации.
И в плане парфюма со мной спорить не надо
По тихому развернулся и пошмякал в другие ветки.
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Прям в точку.))))
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§ 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5473
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
плане парфюма со мной спорить не надо

Хех..
То есть шОнель ты лучше купишь тут 100 грамм в ЦУМе за 25 тысяч тенге..
Ну ну..
Твоя разборчивость просто поражает..
Действительно, это твое..
Я так заказываю в дютифри..
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть шОнель ты лучше купишь тут 100 грамм в ЦУМе за 25 тысяч тенге..
Ну ну..
Твоя разборчивость просто поражает..
Действительно, это твое..
Я так заказываю в дютифри..

Я не покупаю Шанель-этот аромат достаточно изношен уже.Себе покупаю тестеры.
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nemes
Re: Какой косметикой вы пользуетесь




Отправлено: 02.08.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NatashArak:
Девочки привет!
Готовлюсь к борьбе с возрастными изменениями! ;)

Посоветуйте, какой вы профессиональной косметикой или кремами пользуетесь?
Перелистала все форумы в интернете, ваш самый познавательный, вот решила спросить...


112,3DO,Валентин :-o девочки? :oops:

§ amduscias
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 02.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NatashArak:
Готовлюсь к борьбе с возрастными изменениями! ;)

Что тут особо думать? Если деньги позволяют берите Vichy по 10 000 за баночку. Если не позволяют, Garnier - вполне приличный вариант. А вообще любой крем надо еще к своей коже "примерить". Если крем к коже льнёт, хорошо. А если кожа крем отторгает - не будет толку, даже от дорогого крема.
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§ amduscias
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 02.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В теме - был!

Красавчик! На Уилла Смита похож :-)
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тёти и дяди,у каждого наступает время,когда в зеркале хочется видёть свою моську несколько моложе.
Кардинальным изменениям пока не готова
Склоняюсь к мезотеропии и мезонитям.
Возможно кто-то делал,каков результат реабилитационный период? И имя айболита)))
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Гость
Какой косметикой вы пользуетесь




Отправлено: 09.08.17 - 16:43
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