saba Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 137

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:09 Не относится к этому этому случаю, не в 3 часа, где-то около 12 ехал по городу , голосовал женщина, подобрал, довез, она мне сказала, ты со мной спать будешь? Тяжело было, от нее отвязаться, я не ханжа, но и не авантюрист, минут 10 уговаривал разойтись по хорошему, повезло, что была пьяна, но грозила,что подаст заявление. После этого, даже на трассе, даже с детьми , никого не подбираю.



[Исправлено: saba, 09.08.2017 - 01:19]