Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6770





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3390

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:15 Цитата: kbkz1980:



Дорогая, ну зачем ты такой интриге не даешь развития?

Будуче тем более вполне благоприятный, я то знаю.

Представь как Марик с Валентином будут кусать локти И возможно я тоже.

А уж сколько тайных воздыхателей начнут совершать безумные и героические поступки, что бы забыться об упущенной возможности из за своей стеснительности и неришительности ))))



[Исправлено: Обликоморале, 08.08.2017 - 21:18]