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Куратор темы: drakon
§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3702
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиль поехали в татарию. Купим домик . нарожаем маленьких татаров. Ты вроде свободна я тоже. Если и есть в рф рай это не краснодарский край . это татария. Мне там работу уже предлагают. Поехали?

-что бы все это осуществилось....тебе Виталик придется сделать одну неприятную процедуру.... называется ассамалейкум.... выдержишь ради любви к Лиле???? :-o :-o :-x :-x
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

ЭхЪ, Виталя.
Не прально ты Лилю клеешь.
На форуме надо петь дифирамбы, говорить комплименты, везде поддакивать ее коментам.
А уж в личке, а не на людях, о пылкой своей любви и страсти ей говорить.
От тогда, твои шансы возрасти могут, например в кино её сводить.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не прально ты Лилю клеешь.

Котя,я крайне не благоприятный экземпляр для приклеивания :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
благоприятный экземпляр

Лилли,Виталя уже 2 года,признаётся в любви.
Значит правда - любит... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Дорогая, ну зачем ты такой интриге не даешь развития?
Будуче тем более вполне благоприятный, я то знаю. :-)
Представь как Марик с Валентином будут кусать локти :lol: И возможно я тоже.
А уж сколько тайных воздыхателей начнут совершать безумные и героические поступки, что бы забыться об упущенной возможности из за своей стеснительности и неришительности ))))

[Исправлено: Обликоморале, 08.08.2017 - 21:18]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.08.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да, ну и деревенька. Дракош а че это они тут: люблю трамвай куплю.
Так глядите и Вас папой Розой сделают.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на обед,немецко - французская кухня.

Картоха в "мундире" - варится... :lol: :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня на обед,немецко - французская кухня.

Далеко Вам до высокой казахской кухни. Где компот за 1200? Да и кур Марикелловских нет.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой гляньте,немцы сапсем обленились.
Пресервы готовые купляют,они же по пол года на полках лежать. :lol: :-P
Купи селёдки,сделай филе ,с лучком в уксусе замаринуй.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Купи селёдки,сделай филе ,с лучком в уксусе замаринуй.

Др времени как то всегда - не хватает... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11599
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Где компот за 1200?

Вот,приеду через часок - другой.

Сварю - высокую кухню.
Не знаю,как это называется,похоже
по вкусу - на сливу... :oops: :-P
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