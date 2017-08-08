Цитата: Victor Yang:

Я говорю, что в кратко- и среднесрочной перспективе они вредят своему же бизнесу, пусть даже и 1%.

Да там далеко не процент, там дело то в другом. Пиндосы просто хотят как всегда и рыбку съесть и на каркалыку, не сесть. Так не бывает. Все углеводороды с которыми они хотят зайти в Европу, по цене на порядок выше чем Российские. Соответственно и рентабельность, и конткурентноспособность товара меняются. Почему Сирию размотали, потому что Асад не разрешал транзит нефти и газа. Это как пример, оиндосовской демократии, " Мы страна с благими намерениями, но с кулаками". Тьфу, противно.