112 Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины #1





(Пользователи) Сообщений: 5473

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:03 Гонял я вчера вокруг этого люка..

Помню еще на Тино ночью гнал по качарской, наехал двумя колесами и проскочил, потом разворачиваюсь, с телкой как раз под шафе, еду чтобы посмотреть куда проваливался и опять на яму эту канализации и проехал..

А так еще на Б4м залетел в яму, задом выехал.

Там ничего страшного, даже ремонты не требуются никакие..