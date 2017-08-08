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≡ Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29184
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 8 августа на борту вылетевшего из Астаны самолета авиакомпании SCAT произошла аварийная ситуация.Самолет экстренно вернулся в аэропорт столицы из-за сбоя высотной системы.
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§ dvb
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Это всё. Ещё летает?


Очень надеюсь, что нет. Летчиков-самоубийц непросто ведь найти))
На цветмет попилят.
Профайл

§ 74
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Это всё. Ещё летает?

При Советах деланный, для людей, для граждан, на совесть..
Профайл
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Страница 2 из 2«12
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