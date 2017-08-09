NG.kz Резкую волатильность курса тенге к доллару спровоцировали некоторые СМИ - KASE



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:14 Объем торгов снизился. Возросла волатильность тенге ко всем торгуемым на KASE инвалютам. Наибольшее номинальное снижение курса тенге наблюдалось к евро - 4,4 процента, юаню - 2,5 процента. Основными курсообразующими факторами стали укрепление евро к доллару. Ослабление рубля вызвано с готовившимися Россией санкциями и рост цены на нефть на мировых рынках, который смягчил в июле влияние санкций против РФ

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