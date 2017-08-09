Lex Re: Достали дороги! #20





(Пользователи) Сообщений: 235

Регистрация: 22.06.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:18 Автор то может и лукавит, но все же если обобщить -он прав. Я был в Атырауской, акмолинской, алматинской, актюбинской, уральской области (может что то и пропустил), поверьте, дороги везде прям скулят горькими слезами. В актюбинске и в городе дорог нет! Сафальт такое ощущение что корова одним местом накидала. Костанайская область еще куда ни шло, но направление на Денисовку мне напоминает дорогу с Уральска до Атырау или дорогу в тот свет. Кто то сказал 50 едешь, какие там 50, вы ребят там на чем катаетесь, на кукурузниках в метре от земли? Даже если ехать на "батоне"- уазике, нужно быть ростом не больше 60 см, чтоб при ямах не долетать до крыши. Ну или ремнем пристегнуться в том же уазике как в самолетах-крест накрест. Кстати, поговаривают на Жетикару дорогу тоже убили.