Последние годы мне приходилось часто ездить в Россию (Челябинская, Свердловская области) и поневоле сравнивать качество дорог там и у нас в Казахстане. Сравнение удручает, да и сравнивать особо нечего… Дорог у нас, в нашей Костанайской области нет. Читать новость
И. Васин конечно же немного лукавит. Или ездит по нескольким трассам в РФ с хорошим покрытием. А пробывал ли он проехать из Челябы до Еката по территории Свердловской области? То-то, выбоин, ломающих колеса нет, но кишки вытрясет основательно. А дорога от Варны до Николаевки - я зимой высадил подвеску на кроссовере так, что оба моста так в норму и не вывели - стойки к такой-то маме... А Тюменский тракт - колея по 10 см! Выкидывает за милую душу - не одна сметрь уже за трассой из-за этого. Федеральная трасса! Да можно бесконечно продолжать Конечно, дороги по Костанайской области еще хуже, что стОит а/д Рудный - Лисаковск!?. Но сравнивая плохое и очень плохое - не надо первое возводить в идеал!
Автор то может и лукавит, но все же если обобщить -он прав. Я был в Атырауской, акмолинской, алматинской, актюбинской, уральской области (может что то и пропустил), поверьте, дороги везде прям скулят горькими слезами. В актюбинске и в городе дорог нет! Сафальт такое ощущение что корова одним местом накидала. Костанайская область еще куда ни шло, но направление на Денисовку мне напоминает дорогу с Уральска до Атырау или дорогу в тот свет. Кто то сказал 50 едешь, какие там 50, вы ребят там на чем катаетесь, на кукурузниках в метре от земли? Даже если ехать на "батоне"- уазике, нужно быть ростом не больше 60 см, чтоб при ямах не долетать до крыши. Ну или ремнем пристегнуться в том же уазике как в самолетах-крест накрест. Кстати, поговаривают на Жетикару дорогу тоже убили.
что говорить о загородных трассах, когда в самом городе, на ул.Каирбекова, закатали новый асфальт в 2!! слоя и тот не ровный...как вообще можно принять его,когда он ну даже в одном квадратном метре нет ровной плоскости, не говоря уже о всем отрезке от Лермонтова до Текстильщиков? а вы тут про загородние трассы дискутируете...давно пора привыкнуть что в плане дорог,например, все положили большой длинный орган на народ
Lex: но все же если обобщить -он прав. Я был в Атырауской, акмолинской, алматинской, актюбинской, уральской области (может что то и пропустил), поверьте, дороги везде прям скулят
Согласен, если обобщить, прав. Но сравнение-то с дорогами РФ. с упором на то, что в РФ дороги! Отнюдь, правильно сказал пользователь - Скатайтесь в Оренбургскую, и, побоюсь сказать - в Кировскую область. Приморье, Якутию и ДВ уже не привожу в пример. Думаю, дороги Казахстана покажутся не такими уж плохими! ИМХО: выборочное сравнение неуместно. Заверяю, то дороги в РФ не сильно качественнее РК в целом.
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