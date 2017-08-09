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§ NG.kz
Достали дороги!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29184
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние годы мне приходилось часто ездить в Россию (Челябинская, Свердловская области) и поневоле сравнивать качество дорог там и у нас в Казахстане. Сравнение удручает, да и сравнивать особо нечего… Дорог у нас, в нашей Костанайской области нет.
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§ Mineral
Re: Достали дороги!
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 09.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/Lij39ASxkTw[/video]
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гость
Re: Достали дороги!




Отправлено: 09.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чиновники ездят на дорогих авто, ремонт за счет бюджета и все остальное тоже, какая им разница какие дороги, они их не чувствуют.

§ Mineral
Re: Достали дороги!
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 09.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/Lij39ASxkTw
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* Мишаня
Re: Достали дороги!
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И. Васин конечно же немного лукавит. Или ездит по нескольким трассам в РФ с хорошим покрытием. А пробывал ли он проехать из Челябы до Еката по территории Свердловской области? То-то, выбоин, ломающих колеса нет, но кишки вытрясет основательно. А дорога от Варны до Николаевки - я зимой высадил подвеску на кроссовере так, что оба моста так в норму и не вывели - стойки к такой-то маме... А Тюменский тракт - колея по 10 см! Выкидывает за милую душу - не одна сметрь уже за трассой из-за этого. Федеральная трасса! Да можно бесконечно продолжать
Конечно, дороги по Костанайской области еще хуже, что стОит а/д Рудный - Лисаковск!?. Но сравнивая плохое и очень плохое - не надо первое возводить в идеал!
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§ аргентина -ямайка
Re: Достали дороги!
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 09.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автор . сгоняй в Волгоград или Нью- йОРК . там тебе не трасса .но все же .
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§ Lex
Re: Достали дороги!
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 09.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор то может и лукавит, но все же если обобщить -он прав. Я был в Атырауской, акмолинской, алматинской, актюбинской, уральской области (может что то и пропустил), поверьте, дороги везде прям скулят горькими слезами. В актюбинске и в городе дорог нет! Сафальт такое ощущение что корова одним местом накидала. Костанайская область еще куда ни шло, но направление на Денисовку мне напоминает дорогу с Уральска до Атырау или дорогу в тот свет. Кто то сказал 50 едешь, какие там 50, вы ребят там на чем катаетесь, на кукурузниках в метре от земли? Даже если ехать на "батоне"- уазике, нужно быть ростом не больше 60 см, чтоб при ямах не долетать до крыши. Ну или ремнем пристегнуться в том же уазике как в самолетах-крест накрест. Кстати, поговаривают на Жетикару дорогу тоже убили.
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Местный житель
Re: Достали дороги!




Отправлено: 09.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что говорить о загородных трассах, когда в самом городе, на ул.Каирбекова, закатали новый асфальт в 2!! слоя и тот не ровный...как вообще можно принять его,когда он ну даже в одном квадратном метре нет ровной плоскости, не говоря уже о всем отрезке от Лермонтова до Текстильщиков?
а вы тут про загородние трассы дискутируете...давно пора привыкнуть что в плане дорог,например, все положили большой длинный орган на народ :lol: :lol:

§ лимон
Re: Достали дороги!
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что хотел сказать сей заметкой автор? типа нам глазки открыл? почему не сравнил с дорогами РБ? да, лучше. и? как правильно тут сказали и то не везде

так то хороший асфальт на дороге не валяется - раз
и два - мы ложим на совесть (дорожники) :lol:
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* Мишаня
Re: Достали дороги!
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.08.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
но все же если обобщить -он прав. Я был в Атырауской, акмолинской, алматинской, актюбинской, уральской области (может что то и пропустил), поверьте, дороги везде прям скулят

Согласен, если обобщить, прав. Но сравнение-то с дорогами РФ. с упором на то, что в РФ дороги! Отнюдь, правильно сказал пользователь - Скатайтесь в Оренбургскую, и, побоюсь сказать - в Кировскую область. Приморье, Якутию и ДВ уже не привожу в пример. Думаю, дороги Казахстана покажутся не такими уж плохими!
ИМХО: выборочное сравнение неуместно. Заверяю, то дороги в РФ не сильно качественнее РК в целом.

[Исправлено: Мишаня, 09.08.2017 - 13:11]
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Гость
Достали дороги!




Отправлено: 09.08.17 - 14:25
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