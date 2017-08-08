Цитата: Сергей_я:

Если там станет хуже, то тут вообще будет пятая точка. Так что не нужно ничего готовить. В ближайшие лет 20 в Казахстане точно не станет лучше чем в целом в России.

а вы уверены что Российская Федерация будет существовать как федерация с краями и республиками после таких санкции? вы наверное уже поняли что начался второй этап уничтожении империи, 1. этап уничтожение СССР, 2. этап уничтожении Российской Федерации и будьте уверены они это доведут до логического конца, не будет многополярного мира, В.В. пытался восстановить империю и как видите силенок не хватило, надорвались.