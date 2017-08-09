NG.kz В Костанае осуждены грабители, измывавшиеся над глухонемой женщиной



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:03 8 августа в Костанае вынесен приговор в отношении двух жителей области, которые вломились в две произвольно выбранных квартиры в областном центре. В первом случае их спугнули. А во втором они избили хозяйку - инвалида. И забрали все что было в доме - 12 500 тенге.

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