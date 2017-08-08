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≡ Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29184
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 8 августа на борту вылетевшего из Астаны самолета авиакомпании SCAT произошла аварийная ситуация.Самолет экстренно вернулся в аэропорт столицы из-за сбоя высотной системы.
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Как лодку назовёшь....
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...




Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ни на что не намекаю, но просто попробуйте забить в гугл поиск название этой компании и посмотреть картинки...

§ 112
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5473
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Сухой супержет?
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Бывалый
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...




Отправлено: 08.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лоукостер.

§ dvb
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 08.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это Сухой супержет?


Ну почти.
Boeing 737-500 LY-AWD
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§ drakon
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Boeing 737-500 LY-AWD

Когда уже хлам - перестанете покупать?
Я тоже мечтаю прилететь,на Чапаева 2,
но не таким образом... :lol: :-o
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§ Грибоедов
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 08.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин...

[Исправлено: Грибоедов, 08.08.2017 - 20:16]
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§ Обликоморале
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3390
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

кайда свои начнем строить..
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§ Нурбанчик
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лоукостер.

У этого "лоукостера" первое происшествие в этом году, у флагмана "Эйр Астана" в первом полугодии было семь технических инцидентов. С такой точки зрения надо еще посмотреть, кто из них "лоукостер" :-o
Это в твоей картриджной вас вразумили, что лоукостера экономят на безопасности? Ведущие европейские лоукостеры годами летают без происшествий, не то что ваш акординский флагман с семью проишествиями за полгода.
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глас народа
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...




Отправлено: 09.08.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
экстрималы, однако! зато сколько удовольствий, и самое главное, бесплатно!

§ dvb
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто взгляните на даты выпуска самолетов этого лоукостера.
Как они еще на их техобслуживании не разорились. Хотя известно как...

Boeing 737-500 1992  LY-AYZ 
Boeing 737-500 1992  LY-AWE 
Boeing 737-500 1993  LY-AWD 
Boeing 737-700 2008  LY-AZV 
Boeing 737-300 1998  UP-B3710 
Boeing 737-300 1988  LY-AWH 
Boeing 737-300 1991  UP-B3712 
CRJ-200LR 2000  UP-CJ008 
CRJ-200ER 2002  UP-CJ007 
CRJ-200ER 2003  UP-CJ012 
CRJ-200ER 2003  UP-CJ011 
CRJ-200ER 2004  UP-CJ004 
CRJ-200ER 2004  UP-CJ005 
Як-42Д 1993  UP-Y4210 
Ан-12Б 1963  UP-AN202 
Ан-2Р 1986  UN-40959 
Ан-24Б 1970  UP-AN421 
Ан-24Б 1971  UP-AN426 
Ан-24РВ 1972  UP-AN419 
Ан-24РВ 1973  UP-AN414 
Ан-24Б 1968  UP-AN418 
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§ 74
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это Сухой супержет?
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§ 113
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 09.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Ан-12Б 1963 UP-AN202

Ему уже 54 года?
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§ dvb
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
dvb:Ан-12Б 1963 UP-AN202 Ему уже 54 года?


Года три назад стоял еще в аэропорту Чимкента
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§ 113
Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 09.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Года три назад стоял еще в аэропорту Чимкента

Это всё. Ещё летает?
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