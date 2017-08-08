Нурбанчик Re: Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1824

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:13 Цитата: 112:

Лоукостер.

У этого "лоукостера" первое происшествие в этом году, у флагмана "Эйр Астана" в первом полугодии было семь технических инцидентов. С такой точки зрения надо еще посмотреть, кто из них "лоукостер"

Это в твоей картриджной вас вразумили, что лоукостера экономят на безопасности? Ведущие европейские лоукостеры годами летают без происшествий, не то что ваш акординский флагман с семью проишествиями за полгода.