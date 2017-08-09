NG.kz Достали дороги!



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29181

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:34 Последние годы мне приходилось часто ездить в Россию (Челябинская, Свердловская области) и поневоле сравнивать качество дорог там и у нас в Казахстане. Сравнение удручает, да и сравнивать особо нечего… Дорог у нас, в нашей Костанайской области нет.

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