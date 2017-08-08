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≡ 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой сексуального насилия в такси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина вышла на Челябинскую трассу в 3 часа ночи 24 июля, чтобы добраться до одного из сел. Ее подобрал легковой автомобиль, в котором сидели четверо мужчин и одна девушка. По их словам, они ехали в том же направлении.
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§ Доктор СИЗО
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3698
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но что делала там писят летняя бабушка на трассе, вызывает только недоумение..

ты должен все знать.... раз Акимом хочешь стать.... тем более это по твоей профессии....
-что вы делаете, если вдруг у пассажирки только полсуммы стоимости проезда....50 лет тебе тоже исполняется в этом году....
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§ Ваш земляк
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится - и на старуху бывает проруха.
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§ saba
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 09.08.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не относится к этому этому случаю, не в 3 часа, где-то около 12 ехал по городу , голосовал женщина, подобрал, довез, она мне сказала, ты со мной спать будешь? Тяжело было, от нее отвязаться, я не ханжа, но и не авантюрист, минут 10 уговаривал разойтись по хорошему, повезло, что была пьяна, но грозила,что подаст заявление. После этого, даже на трассе, даже с детьми , никого не подбираю.

[Исправлено: saba, 09.08.2017 - 01:19]
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безумец
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 09.08.17 - 02:37
Комментарий удален модератором.

Машенька
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 09.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 3 часа на трассу...я не знаю что такое ужасное может произойти,чтоб я так поступила...а водитель тоже такой не при делах, покатал назад вернул... :-)

P10
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 09.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машенька:
В 3 часа на трассу...я не знаю что такое ужасное может произойти,чтоб я так поступила...а водитель тоже такой не при делах, покатал назад вернул...

К стати.Этой ночью ехал с Челябы.Я был шакирован!На трассе приблизительно после 3х в обе стороны голосовали бабушки.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.08.2017 - 11:01]

Рав
Re: 50-летняя жительница Карабалыкского района стала жертвой...




Отправлено: 09.08.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло, что не убили. Таксист откупился, видимо. В остальном женщину жаль. Голосовать ночью, ходить в сексуальной одежде не означает: будет ласкова со всеми. Приговор должен быть не мягким.
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