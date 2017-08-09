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§ NG.kz
В Костанае осуждены грабители, измывавшиеся над глухонемой женщиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 августа в Костанае вынесен приговор в отношении двух жителей области, которые вломились в две произвольно выбранных квартиры в областном центре. В первом случае их спугнули. А во втором они избили хозяйку - инвалида. И забрали все что было в доме - 12 500 тенге.
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* 112
Re: В Костанае осуждены грабители, измывавшиеся над глухонемой...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че это ха колония чрезвычайной безопасности?
Для полицейских что ли?
Профайл

ди
Re: В Костанае осуждены грабители, измывавшиеся над глухонемой...




Отправлено: 09.08.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
руки надо было отрубить и пусть идут, корми их теперь за наши налоги
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