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≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
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Kairat stayer
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где пропадал?


За жителей соседних государства не беспокойся, у нас всё в порядке, можно всех критиковать, поучать, советы давать независимо от места проживания и.т.д. У вас походу 1 января 2018 года, на просторах интернета пользователей поубавиться. Анонимов не будет, идентифицировать пользователей скорее всего будут по паспорту, также всякие блокировки запретят (VPN, анонимайзеры, TOR).

Водитель
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А ты что все чужие деньги считаешь ?
56000 тенге братан скотник говоришь зарабатывает, да еще небось есть свое с\х подворье ?
У нас в городе столько народ в среднем сейчас зарабатывает и как же он лучше твоего брата скотника живет ?

Kairat stayer
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
соберет все земли под свое крыло


Веришь предсказаниям, собиратель земель, лучше бы свои земли нормально обрабатывали и не зарились на чужие, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так на днях министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов предложил китайским инвесторам арендовать 1 млн гектаров пашни или три четверти всей пашни региона. Он же сказал, что один миллион гектаров ждет своих владельцев и инвесторов, так из 1 миллиона 300 тысяч гектаров пахотных земель в регионе своими силами обрабатывается только 300 тыс гектаров.

эксперд
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Если там станет хуже, то тут вообще будет пятая точка. Так что не нужно ничего готовить. В ближайшие лет 20 в Казахстане точно не станет лучше чем в целом в России.

а вы уверены что Российская Федерация будет существовать как федерация с краями и республиками после таких санкции? вы наверное уже поняли что начался второй этап уничтожении империи, 1. этап уничтожение СССР, 2. этап уничтожении Российской Федерации и будьте уверены они это доведут до логического конца, не будет многополярного мира, В.В. пытался восстановить империю и как видите силенок не хватило, надорвались.

§ Victor Yang
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Веришь предсказаниям

Тебе наживку кинули - ты и повёлся. Тут только чёрный ник о многом говорит, не говоря уже о содержании.
Цитата:
эксперд:
а вы уверены что Российская Федерация будет существовать как федерация с краями и республиками после таких санкции?

Будет, конечно. А каких - "таких" санкций? Там, вроде запрещено СОТРУДНИЧЕСТВО американским компаниям с российскими. Так в слове "сотрудничество" приставка -со говорит о взаимной выгоде сторон. То есть, потери будут не только на Российской стороне. Ну и гипотетическое падение РФ на нас скажется не лучшим образом.
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Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
также всякие блокировки запретят (VPN, анонимайзеры, TOR).

Догоним и перегоним Северную Корею ?
А про Китай и Казахстан, вот тут много интересного почитай....zakon.kz/4841256-kitajjskie-investory-uvelichivajut-svoe.html

* 112
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Водитель:
56000 тенге братан скотник говоришь зарабатывает, да

Это уже в Тюменской области, у себя в Курганской было от 4х до 6ти тысяч..
Не знаю почему в Тюмени больше, рядом там живут же..
У меня кредитов только на 130 тысяч..
За народ не знаю, врачи получают около 300 тысяч..
Тут..
Так что просто не нужно говорить что там лучше живут..
Так же и живут..
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