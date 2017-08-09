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§ NG.kz
Достали дороги!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние годы мне приходилось часто ездить в Россию (Челябинская, Свердловская области) и поневоле сравнивать качество дорог там и у нас в Казахстане. Сравнение удручает, да и сравнивать особо нечего… Дорог у нас, в нашей Костанайской области нет.
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* Mineral
Re: Достали дороги!
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 09.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/Lij39ASxkTw[/video]
Профайл

гость
Re: Достали дороги!




Отправлено: 09.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чиновники ездят на дорогих авто, ремонт за счет бюджета и все остальное тоже, какая им разница какие дороги, они их не чувствуют.
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