NG.kz Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный контейнер, пока не найдена - пресс-служба ДВД



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:26 Тело новорожденного было обнаружено в мусорном контейнере одного из дворов в районе "военного городка" 2 августа. Ребенок имел признаки недоношенности. Были назначены экспертизы.

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