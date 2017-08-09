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≡ Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный контейнер, пока не найдена - пресс-служба ДВД 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный контейнер, пока не найдена - пресс-служба ДВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело новорожденного было обнаружено в мусорном контейнере одного из дворов в районе "военного городка" 2 августа. Ребенок имел признаки недоношенности. Были назначены экспертизы.
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§ 74
Re: Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это вам не за семки гонять и водил за стоп-линии разводить.. тут же надо побегать поискать..
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§ yudjin
Re: Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4728
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.08.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо дали списки беременных или родившихся в последнее время, так как к нам тоже заходила девушка из полиции... проверяла наличие новорожденного)
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§ Victor Yang
Re: Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Видимо дали списки беременных или родившихся в последнее время

У тебя пополнение? Или в ожидании?
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§ yudjin
Re: Роженица, выбросившая в Костанае ребенка в мусорный...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4728
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У тебя пополнение?

ага
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