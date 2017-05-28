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≡ Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что ждать после изменений в ОСМС в 2017 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что ждать после изменений в ОСМС в 2017 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательное медстрахование ещё не внедрили, а его стандарты уже успели не один раз поменять. Как в итоге будет работать система ОСМС – в памятке informburo.kz.
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Доцент
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 28.05.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый:
А если тебе ......ты готов миллион-другой-пятый-десятый заплатить чтобы тебя вылечили?
******
Жизнь вообще опасна, от нее 100% смертность :-P :-P :-P :lol: :lol: :lol:

оооо!!!
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 28.05.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов будут освобождены от уплаты взносов в Фонд медстрахования, но получать медобслуживание в учреждениях ведомственной сети не перестанут и после внедрения системы ОСМС.

нормалек, погоны опять в нектаре)

Бывалый
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 29.05.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
За такие суммы видимо делают какие-то сложные операции, которые у нас в городе не смогут сделать.

Ошибаешься.
Самая обычная рядовая операция с оплатой койко-дней и прочих сопуствующих необходимых процедур по нынешним тарифам вылезет тебе под миллион тенге.
В России - еще дороже.
Цитата:
Убийца драконов:
Я лучше поеду в Россию

В больном состоянии ты туда тупо не доедешь, а перевозка тебя специализированным транспортом под аппаратурой поддержания жизни - добавит еще под миллион тенге к сумме.

Бухгалтер
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 29.05.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В законе "Об обязательном социальном медицинском страховании" указано, что работодатели с 1 июля 2017 г. отчисляют 2%, у вас в статье 1%. Вводите в заблуждение однако. Откуда брали данные?

Лариса
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 29.05.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять сбор денег для воровства с населения,тем более
есть такой народ который годами не обращаются к медикам,а куда его денежки уйдут? В наше время уже было у нас медицинское страхование,но почему-то не прижилось. И такой вопрос,а в частные клиники можно с этим страховым полисом обращаться ?

§ Валентин
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6502
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.05.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лариса:
есть такой народ который годами не обращаются к медикам,а куда его денежки уйдут?


Останутся в фонде, это суть страхования.

Цитата:
Лариса:
И такой вопрос,а в частные клиники можно с этим страховым полисом обращаться ?


Разумеется, нет, если они не участвуют в гос. программе, как "Жемчужина", например.

Лично мне интереснее взаимодействие фонда с медицинскими учреждениями.

Как он будет участвовать в формировании и наполнении бюджета учреждений, какая доля их бюджета планируется к покрытию за счёт фонда, что и как именно будет оплачиваться и на что можно будет эти деньги потратить.

Про это не говорят вообще, а оно ведь любопытно.
Профайл

Бывалый
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 02.07.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это узаконеный лохотрон! Что вы мечтаете

Жертва природы
Re: Обязательное медицинское медстрахование в Казахстане: что...




Отправлено: 09.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а такие болезни каторые стоят милионы их что бза счет страхоки за границей лечиться будут
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