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Лариса:
есть такой народ который годами не обращаются к медикам,а куда его денежки уйдут?
Останутся в фонде, это суть страхования.
Цитата:
Лариса:
И такой вопрос,а в частные клиники можно с этим страховым полисом обращаться ?
Разумеется, нет, если они не участвуют в гос. программе, как "Жемчужина", например.
Лично мне интереснее взаимодействие фонда с медицинскими учреждениями.
Как он будет участвовать в формировании и наполнении бюджета учреждений, какая доля их бюджета планируется к покрытию за счёт фонда, что и как именно будет оплачиваться и на что можно будет эти деньги потратить.
Про это не говорят вообще, а оно ведь любопытно.