Цитата: Лариса:

есть такой народ который годами не обращаются к медикам,а куда его денежки уйдут?



Останутся в фонде, это суть страхования.



Цитата: Лариса:

И такой вопрос,а в частные клиники можно с этим страховым полисом обращаться ?



Разумеется, нет, если они не участвуют в гос. программе, как "Жемчужина", например.



Лично мне интереснее взаимодействие фонда с медицинскими учреждениями.



Как он будет участвовать в формировании и наполнении бюджета учреждений, какая доля их бюджета планируется к покрытию за счёт фонда, что и как именно будет оплачиваться и на что можно будет эти деньги потратить.



Про это не говорят вообще, а оно ведь любопытно.