/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан: "Не надо сгущать краски"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о влиянии западных антироссийских санкций на Казахстан, а также ответил на вопрос о влиянии санкций на курс тенге. По его мнению, причин для беспокойства нет.
Читать новость

Серж
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 08.08.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы в министерстве,начего паниковать, переживем,и жизнь наладится,главное не терять человеческое лицо нам всем, а без айхфону обойдемся.

* Ваш земляк
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

О! Собиратель фекалий по просторам Интернета подтянулся! Где пропадал?
Профайл

безумец
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан могут задавить в любом проекте Россия и пророссийские государства с целью извлечения максимальной выгоды,это видно по нефти ,зерну,мясу,США санкциями вынуждает россиян поднимать цены на товары и продукты,сейчас уже там на все двойная стоимость продажи,у нас продаваемый товар с мировым брендом будет оцениваться уже с учетом российского рынка,то есть станет не доступным для сельского жителя,учитывая низкую зарплату на селе,а это почти половина нашего народа,,наша экономика напрямую зависит от показателей биржевых котировок соседней державы,,для независимости нашей экономической политики нужна мощная поддержка со стороны Запада,а для этого нужны не сырьевые ресурсы страны ,а полная интеграция в Евросоюз,на примере Грузии ,Украины и прибалтийских стран ,но исходя из политики России за последние 15 лет нас будут ожидать те же самые военные проблемы ,которые мы наблюдали и наблюдаем в данный момент со странами СНГ,,если ставить вопрос ребром - за Россию или против,то по любому нас ничего хорошего не ожидает ,что за и что против,,то есть практически у нас нет выбора и мы вынуждены сохранять нейтралитет во всех вопросах ,*ни белым и не красным*,и для этого стоит располагать всеми мировыми институтами для глубокого и тесного общения со всеми странами ,,то есть сделать их более доступными для основной массы населения нашей страны ,,оставить за собой,как говориться, открытую дверь для того чтобы смогли все желающие полноценно осваивать новое

Батыр
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 04:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только приехал с России. Работаю у них на фирме, перевожу грузы в Казахстан на своем ФОЛЬКСВАГЕНе Крафтер. Все что здесь прочитал насмешило. Я сам представитель коренной национальности страны нашей. Но отчетливо вижу различия там и тут. З\п у меня тут была на моем бусе максимум 150000 тенге ., там получаю в среднем от 55000 до 65000 в рублях. Грузчики у нас на фирме стабильно 40000, даже у уборщиц 25000. Продукты, вещи, бытовую технику - все покупаю там. ДЕШЕВЛЕ. Туда правда на свой страх и риск, вожу спиртное и сигареты, такой маленький дополнительный заработок, помимо прочего. Все же обидно за нашу страну, что у нас столько говорунов и просвета в будущем особого не видно. Вы бы так как на форуме языком трепитесь лучше бы применяли себя в чем то более достойном и значимом для своей страны.

123
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас интересный взгляд на мировую политику, и на место Казахстана в ней.. но боюсь вас огорчить, либо вы очень молоды и просто еще не понимаете что да как, либо очень узко смотрите на мир и на то что происходит на нашей планете. 1) США не покупает у нас ресурсы, она их у нас добывает! Так как сами мы после развала СССР достать ее не могли, ни денег ни мозгов ни оборудования, Кашаган тому пример. Если не ошибаюсь, то всего лишь около 20% от всей добычи имеет Казахстан как ресурсо держатель, + налоги с добычи, а остальное в США. Но это не значит что у них нет нефти, ее у них больше чем у нас, и скупают ее они по всему земному шару, а кто противится им, там войну устраивают, разрушают страны которые больше, мощней, развитей чем Казахстан в разы, им это как два пальца об асфальт.. а вы говорите что США к нам приползет)) .. Был один красавчик, Уга Чавес, нациализировал все для народа, выгнал все Американские нефтедобывающие компании из страны, так там полный бак 95 бензина стал стоить 50 тенге!!!! Но правда долго Уга не прожил(

Директор Пляжа
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:

Ну ты и выдал, реально безумец.
Кстати сейчас на мировом рынке нефтепродуктов, благодаря действием американцев, ожидается скачек цен на нефть, а это для Казахстана только плюс.

Батыру
Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:...




Отправлено: 09.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Батыр:
Я сам представитель коренной национальности страны нашей. Но отчетливо вижу различия там и тут. З\п у меня тут была на моем бусе максимум 150000 тенге ., там получаю в среднем от 55000 до 65000 в рублях. Грузчики у нас на фирме стабильно 40000, даже у уборщиц 25000. Продукты, вещи, бытовую технику - все покупаю там. ДЕШЕВЛЕ.

скоро это закончиться Батыр я тебе гарантирую, так что готовься обратно на свой бусик.
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: 74, Ваш земляк, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 3
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх