/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские пенсионеры учились танцевать зумбу в Центральном сквере		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанайские пенсионеры учились танцевать зумбу в Центральном сквере
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Танцуй, пока молодой!" - так назвали мини-вечеринку, которая прошла в Центральном сквере Костаная. Организатор,областной центр проблем формирования здорового образа жизни, посчитал, что пожилые люди ничем не уступают молодежи, если ведут активный образ жизни.
Читать новость

Горностай
Re: Костанайские пенсионеры учились танцевать зумбу в...




Отправлено: 09.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы еще у меня узнаете что такое ЗУМБА! :lol:
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: 74, Ваш земляк, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх