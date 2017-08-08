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≡ Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погибла акушерка, слушается в суде № 2 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
34-летняя акушерка Анастасия Авраменко сопровождала роженицу из Мендыкаринского района в областной роддом. В центре Костаная, когда до цели оставалось всего ничего, произошла трагедия. Водитель машины скорой помощи, включив мигалку и сирену, попытался проскочить на красный свет.
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555
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат_Z:

Правильно говорил. Правила проезда перекрестканникто не отменял

Я
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат_Z:
вкупе всех материалов рассматривать вину водителя

Водила легковика так и сказал родне погибшей, что у него всё схвачено и он не пострадает

Самат
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы посмотрите как водила Киа живет,мажорик еще тот!а деревенского дядю завалить хорошим адвакатом намного проще,жаль что деньги у нас решают все!

111
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые фрумчане был свидетелем как ехала скорая и все было слышно

111
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 08.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем вы

1119
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От стоп линии до места столкновения 15 метров самый максимум можно ли набрать скорость 40-45 при таком объеме двигателя

1110
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень много вопросов я так думаю Киа летел и в последний момент увидел скорую. Сосед по левой же успел затормозить

1119
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело требует возврата на дополнительное расследование

Вит@мин
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что в суде разберутся с этим ДТП, и не будут смотреть однобоко. Вина в ДТП обоюдная, потому что п. 6.2 ПДД РК никто не отменял, а отмазка водителя КИА типа "не видел и не слышал" просто как у школьника (двоечника).
{6.2. При приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего и (или) красного цвета и специальным звуковым сигналом водители уступают дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.}

Вит@мин
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат_Z:
Доблестные сотрудники жолпола должны были как минимум возбудить адмпроизводство в отношении водителя Киа по ч.2 ст.594 КоАП РК.

Я думаю всё таки часть 2 статьи 598 КоАП РК для водителя КИА была бы в самый раз.

§ Джон Маклейн
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
Джон Маклейн


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.12.16
Отправлено: 09.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто после этого будет работать водителями скорой помощи? Или будут ездить с особой осторожностью, наплевав на то что, взади пациент которому очень срочно нужно в больницу
Профайл

§ пешеход
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 09.08.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, неужто по городу никто не слышит сирен спец.машин. Бывает только подъезжаешь к перекрестку, и тут слышишь звук сирены, а спец.авто не видишь, и с какой стороны выйдет не знаешь, что на подсознательном и интуитивном уровне, соблюдая п.10.1 ПДД невольно притормаживаешь, хоть и едешь на зеленый. Вдруг человек умирает, может у кого-то дом горит. Накупили крутых джипов, в сотках контакты агашек и кокешек со всех ведомств, на счетах денег куры не клюют и забыли элементарное уважение не к кому нибудь, а к самому себе.
А вообще, в этой ситуации нужно проводить следственный эксперимент, на предмет слышал ли водитель Киа на расстоянии торможения до перекрестка (удаление) с его скоростью 40-50 км/ч (остановочный путь где-то 25-30 метров) звук сирены. Если слышал ( а не слышать не возможно), то о чем думал. Плевать, что у него горел зеленый, соблюдай п.10.1 ПДД. (Пример: бабулька лет 70-80 переходит через дорогу, и не успела дойти на зеленый до конца, как загорелся красный. Спрашивается, что водитель Киа будет давить человека и бить себя в грудь, что у него зеленый включился и лень было подождать пару секунд).
Профайл

Батыр
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 04:15
Комментарий удален модератором.

бобер
Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором...




Отправлено: 09.08.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лица у обоих мужиков приличные, что киа, что боровчанин на уазе, и девушка погибшая, уверен хорошим человеком была, жаль всех очень
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