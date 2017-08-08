пешеход Re: Дело о ДТП с участием машины скорой помощи, в котором... #26





(Пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 01:26 Господа, неужто по городу никто не слышит сирен спец.машин. Бывает только подъезжаешь к перекрестку, и тут слышишь звук сирены, а спец.авто не видишь, и с какой стороны выйдет не знаешь, что на подсознательном и интуитивном уровне, соблюдая п.10.1 ПДД невольно притормаживаешь, хоть и едешь на зеленый. Вдруг человек умирает, может у кого-то дом горит. Накупили крутых джипов, в сотках контакты агашек и кокешек со всех ведомств, на счетах денег куры не клюют и забыли элементарное уважение не к кому нибудь, а к самому себе.

А вообще, в этой ситуации нужно проводить следственный эксперимент, на предмет слышал ли водитель Киа на расстоянии торможения до перекрестка (удаление) с его скоростью 40-50 км/ч (остановочный путь где-то 25-30 метров) звук сирены. Если слышал ( а не слышать не возможно), то о чем думал. Плевать, что у него горел зеленый, соблюдай п.10.1 ПДД. (Пример: бабулька лет 70-80 переходит через дорогу, и не успела дойти на зеленый до конца, как загорелся красный. Спрашивается, что водитель Киа будет давить человека и бить себя в грудь, что у него зеленый включился и лень было подождать пару секунд).