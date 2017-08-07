NG.kz Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом, арестовали на 2 месяца



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:56 Если бы 22-летний костанаец не работал в полиции, заключения под стражу на время следствия вполне можно было избежать, так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести. Однако в суд поступило ходатайство ДВД.

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