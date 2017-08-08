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|Отправлено: 09.08.17 - 02:28
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|Казахстан могут задавить в любом проекте Россия и пророссийские государства с целью извлечения максимальной выгоды,это видно по нефти ,зерну,мясу,США санкциями вынуждает россиян поднимать цены на товары и продукты,сейчас уже там на все двойная стоимость продажи,у нас продаваемый товар с мировым брендом будет оцениваться уже с учетом российского рынка,то есть станет не доступным для сельского жителя,учитывая низкую зарплату на селе,а это почти половина нашего народа,,наша экономика напрямую зависит от показателей биржевых котировок соседней державы,,для независимости нашей экономической политики нужна мощная поддержка со стороны Запада,а для этого нужны не сырьевые ресурсы страны ,а полная интеграция в Евросоюз,на примере Грузии ,Украины и прибалтийских стран ,но исходя из политики России за последние 15 лет нас будут ожидать те же самые военные проблемы ,которые мы наблюдали и наблюдаем в данный момент со странами СНГ,,если ставить вопрос ребром - за Россию или против,то по любому нас ничего хорошего не ожидает ,что за и что против,,то есть практически у нас нет выбора и мы вынуждены сохранять нейтралитет во всех вопросах ,*ни белым и не красным*,и для этого стоит располагать всеми мировыми институтами для глубокого и тесного общения со всеми странами ,,то есть сделать их более доступными для основной массы населения нашей страны ,,оставить за собой,как говориться, открытую дверь для того чтобы смогли все желающие полноценно осваивать новое
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