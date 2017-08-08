123 Re: Сулейменов о влиянии антироссийских санкций на Казахстан:... #34







Отправлено: - 09:02 У вас интересный взгляд на мировую политику, и на место Казахстана в ней.. но боюсь вас огорчить, либо вы очень молоды и просто еще не понимаете что да как, либо очень узко смотрите на мир и на то что происходит на нашей планете. 1) США не покупает у нас ресурсы, она их у нас добывает! Так как сами мы после развала СССР достать ее не могли, ни денег ни мозгов ни оборудования, Кашаган тому пример. Если не ошибаюсь, то всего лишь около 20% от всей добычи имеет Казахстан как ресурсо держатель, + налоги с добычи, а остальное в США. Но это не значит что у них нет нефти, ее у них больше чем у нас, и скупают ее они по всему земному шару, а кто противится им, там войну устраивают, разрушают страны которые больше, мощней, развитей чем Казахстан в разы, им это как два пальца об асфальт.. а вы говорите что США к нам приползет)) .. Был один красавчик, Уга Чавес, нациализировал все для народа, выгнал все Американские нефтедобывающие компании из страны, так там полный бак 95 бензина стал стоить 50 тенге!!!! Но правда долго Уга не прожил(